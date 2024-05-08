Ракета X-101 здатна вражати об'єкти на відстані близько п'яти тисяч кілометрів

Російська авіація підвищила летальність своєї головної крилатої ракети X-101, оснастивши її другою боєголовкою. Про це у середу, 8 травня, повідомило Міноборони Великої Британії. За даними британської розвідки, друга бойова частина призначена для підвищення осколкової дії на ціль.

Зазначається, що така модифікація ракети, ймовірно, зменшила радіус її дії вдвічі, однак його все ще буде достатньо для ударів по всій Україні.

Х-101 – це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу «повітря-земля». Дальність пуску такої ракети складає близько п'яти тисяч кілометрів, а вага її бойової частини – до 960 кілограмів. Зазвичай запускають такі ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95.

Ракета небезпечна тим, що вона високоточна, здатна повторювати рельєф місцевості, може летіти по завчасно запрограмованій траєкторії та дуже непомітна для засобів протиракетної оборони. За оцінками Forbes, вартість однієї крилатої ракети Х-101 складає 13 мільйонів доларів.