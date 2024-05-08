В українців, які щепилися вакциною AstraZeneca, не виявили загрозливих для здоров'я побічних дій

МОЗ не фіксувало несприятливих наслідків для здоров’я в українців, які щепилися від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Ми, як і будь-яка країна ЄС, моніторимо всі несприятливі події після імунізаці, від почервоніння місця введення, підвищення температури тіла до потенційних інших наслідків. Станом на сьогодні (8 травня) ми не зареєстрували будь-яких випадків, пов'язаних із застосуванням як вакцини AstraZeneca, так і Pfizer», – повідомив Ігор Кузін.

Він також сказав, що в інструкціях до застосування вакцин зазначають про ймовірність виникнення тих чи інших побічних реакцій організму. В одному випадку на мільйон чи в одному випадку на 10 мільйонів можуть фіксуватися важкі анафілактичні реакції.

«Цей відсоток вкрай низький і для застосування вакцини припустимий. Та разом із тим саме для цього на кожному пункті вакцинації облаштовується спеціальна аптечка, фахівці проходять навчання з надання домедичної допомоги. Але в Україні таких випадків не зареєстровано», – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше фармацевтична компанія AstraZeneca визнала у судових документах, що її вакцина від Covid-19 може викликати у деяких людей рідкісні побічні ефекти, зокрема, тромбоз. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила, що ця вакцина може мати небезпечні для життя побічні ефекти і водночас наголосила, що переваги вакцинації для захисту від Covid-19 значно переважають ризики.