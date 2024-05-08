Томаш Шмідт на прес-конференції у Мінську 6 травня 2024 року

Прокуратура Польщі порушила справу про шпигунство проти судді Воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаша Шмідта, який попросив політичного притулку в Білорусі. Про це пише Deutsche Welle.

Представник прокуратури Польщі також повідомив, що розслідування має намір установити обставини можливого зв’язку судді з іноземними спецслужбами та оцінити обсяг переданої їм інформації.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі вже розпочало перевірку обсягу секретної інформації, до якої мав доступ Шмідт, повідомив речник міністра-координатора з питань спецслужб Яцек Добжинський. Серед справ, які мав розглядати суддя, були й такі, що мали гриф «таємно».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попросив міністерство юстиції країни якнайшвидше позбавити Шмідта імунітету судді. Шмідту загрожує від восьми років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Водночас як пише RMF FM, польська контррозвідка перевіряє, серед іншого, чи брав Томаш Шмідт участь у підбурюванні футбольних хуліганів на розпалювання антиукраїнських настроїв. Наприклад, банери із закликом припинити допомогу Києву неодноразово з'являлися на трибунах «Шльонська» з Вроцлава. Тих же хуліганів підозрюють у побитті російського опозиціонера Леоніда Волкова у Вільнюсі та переправлення нелегальних мігрантів з Азії та Африки через Польщу до Західної Європи.

Як інформував ZAXID.NET, Шмідт раніше обіймав посаду директора юридичного відділу в Національній раді юстиції. Він утратив посаду після суддівського скандалу у 2019 році. Тоді його дружину викрили на публікації в інтернеті компромат на суддів, що виступають проти судової реформи, влаштованої владною партією.

Скандал призвів до відставки заступника міністра юстиції та кількох суддів, Шмідта тимчасово усунули з посади. Тоді він заперечував свою участь у кампанії переслідування. У 2022 році він визнав, що брав у ній участь, але заявив про своє каяття.

6 травня 2024 року Шмідт дав прес-конференцію в Мінську і заявив, що залишив Польщу через тиск влади.