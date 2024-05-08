Завершиться фестиваль мультимедійним концертом

З 17 до 21 травня у культурному центрі De Balie в Амстердамі (Нідерланди) відбудеться спеціальна едиція Київського тижня критики. Програма об’єднана темою «Подвійна експозиція: Україна у 90-х», яка презентує малообговорюваний період української історії на Заході та надає платформу для розмови про минуле та сьогодення України, виходячи за межі упереджень радянської доби.

До програми ввійшли фільми, зняті в Україні в 90-х роках, та сучасні стрічки, які розповідають про цей період національного пробудження.

Фільмом-відкриттям фестивалю стане «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової. Це історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. Головна героїня переживає розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої. Світова прем’єра відбулася на Берлінале в межах програми «Панорама», а українська – на Одеському міжнародному кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Карина Химчук отримала спеціальну відзнаку національного конкурсу за найкращу жіночу роль.

«Ти мене любиш?»

До програми також увійшла кримінальна драма «Носоріг» Олега Сенцова. Стрічка розповідає про бандитські 90-ті в Україні. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

«Носоріг»

Покажуть і «Ля Палісіаду» Філіпа Сотниченка. Знята в жанрі пострадянського нуару, ця стрічка розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари. Світова прем’єра картини відбулася на Роттердамському міжнародному кінофестивалі, де вона здобула Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ).

«Ля Палісіада»

Ретроспективну частину програми представляє стрічка «Лебедине озеро. Зона» Юрія Іллєнка, яка свого часу стала першим українським фільмом, показаним на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм Юрія Іллєнка – екранізація сценарію Саркіса Параджаняна, відомого за своїм зміненим ім’ям Сергій Параджанов. Картина розповідає про кохання в'язня-втікача та жінки, яку він зустрічає біля монумента «Серп і молот». «Лебедине озеро» було відзначене премією міжнародної федерації кінокритиків ФІПРЕССІ Каннського кінофестивалю.

«Лебедине озеро. Зона»

Серед ретроспективи також «Приятель небіжчика» В’ячеслава Криштофовича, екранізація книги Андрія Куркова, що вийшла одним із найвитонченіших зображень київських буднів 90-х, яскраво прикрашених елементами детективу, мелодрами та абсурдизму.

«Приятель небіжчика»

На кіноогляді також покажуть «Оберіг», містичну драму Миколи Рашеєва, яка може вважатися найкращим горором в історії українського кіно та найнеординарнішою роботою режисера. Вона мала трагічну долю: фільм так і не був офіційно випущений у прокат, а демонструвався лише в кількох кіноклубах і пізно ввечері на деяких українських телеканалах.

«Оберіг»

Завершальним заходом стане унікальний мультимедійний концерт, присвячений 100-річчю з дня народження видатного режисера Саркіса Параджаняна (Сергія Параджанова). Перформанс чергує музику, зображення та тексти, які розширюють уявлення про його шедевр «Тіні забутих предків» та унікальні обставини, за яких знімався фільм.