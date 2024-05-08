Стрічка «Мирні люди» побудована на перехоплених розмовах російських військових з родичами

Стрічка «Мирні люди» (Intercepted) української режисерки Оксани Карпович стане фільмом-відкриттям 21-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, який триватиме з 31 травня до 9 червня.

Другим фестивалем, де покажуть фільм «Мирні люди» в Україні стане Миколайчук OPEN у Чернівцях. В український прокат картина вийде 29 серпня.

Це нетрадиційне роуд-муві деокупованими українськими територіями, яке демонструє руйнування спричинені повномасштабним російським вторгненням. Аудіоряд стрічки побудований на перехоплених телефонних розмовах російських військових з їхніми близькими. Це ті самі далекі від війни «мирні люди», висловлювання яких шокують особливою жорстокістю.

Світова прем’єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. Там фільм отримав спеціальну відзнаку від екуменічного журі у секції Forum і спеціальну згадку від журі Amnesty International.

Завершить фестиваль фільм «Місія 200». Головна героїня фільму Тетяна Потоцька після початку великого вторгнення призупинила діяльність свого туристичного бізнесу, за власні кошти придбала рефрижератор і почала перевозити тіла загиблих військових. Мов міфологічний Харон, вона, долаючи тисячі кілометрів без зупинок і сну, перевозить тих, хто відправляється в останню подорож «на щиті».

Головна героїня фільму «Місія 200» перевозить тіла загиблих військових

«Особисто для мене цей фільм важливий тим, що він дає можливість розповісти світові про те, яке страшне горе несе війна, і що жодна країна світу не застрахована від такої трагедії, яка відбувається в Україні», — зазначає режисер стрічки Володимир Сидько.

«Мирні люди» та «Місія 200» увійшли також в основну тематичну програму 21 Docudays UA «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя».