Дружина Олександра Чахлова користувалася сірим автомобілем

Дружина екс-командира 116-ї бригади ТрО Олександра Чахлова їздила у Чернівцях на автівці Skoda Kodiaq за 2 млн грн. Саме цей автомобіль Полтавська міськрада передала для завдань бригади. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, яку опублікували в судовому реєстрі.

Згідно з матеріалами справи, Олександра Чахлова, який до листопада 2023 року був командиром 116-ї бригади ТрО, підозрюють у зловживанні службовим становищем. Слідчі зазначають, що Полтавська міськрада у грудні 2022 року передала 116 бригаді ТрО два автомобілі 2022 року випуску марки Škoda Kodiaq Sportline вартістю майже 2 млн грн кожен. Однак Олександр Чахлов передав один з автомобілів своїй дружині.

Крім цього, підозрюваний також у листопаді 2023 року забрав з території військової частини дві портативні зарядні станції та акумуляторні модулі до них. Також очільник військової частини розповів, що Олександр Чахлов не повернув програмний захищений термінал Motorola G100, ноутбук, три планшети, Starlink тощо. Правоохоронці торік 15 грудня провели обшук у помешканні підозрюваного та вилучили планшет, зарядну станцію та ноутбук. Суд наклав арешт на це майно.