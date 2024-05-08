Петиція щодо сприяння з боку Кабінету міністрів України скасуванню заборони передачі 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» сучасного озброєння від США набрала необхідну кількість для розгляду голосів. Петиція, опублікована на сайті президента напередодні, станом на 22:00 набрала понад 25 тис. голосів, необхідних для розгляду.

Автором петиції є Микола Марченков. Він зазначає, що 12-а бригада спецпризначення «Азов» Національної гвардії України є важливою складовою Збройних сил України.

«За час свого існування бригада неодноразово демонструвала свою бойову готовність, беручи участь у найбільш запеклих боях, включно з обороною Маріуполя у 2022 році. Бійці «Азову» підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію. Основною місією батальйону завжди був захист Вітчизни та боротьба з агресорами», – йдеться у тексті петиції.

У петиції зазначається, що наразі, закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону «Азов» зброєю, навчаннями та іншою допомогою.

«Закликаємо президента України доручити прем'єр-міністру та міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування цих обмежень, аби забезпечити 12-ій бригаді спеціального призначення «Азов» необхідну підтримку», – йдеться у петиції.

Як інформував ZAXID.NET19 квітня, командир «Азову» Денис Прокопенко закликав скасувати поправки до законодавства США, що забороняють передавати західну зброю його військовому підрозділу. Однак вже 3 травня в «Азові» повідомили, що сайт офіційного інтернет-представництва президента України двічі відхилив петицію про розблокування надання зброї та допомоги 12-ій бригаді.

З 2014 року «Азов» перестав бути батальйоном і став окремим загоном спеціального призначення. З лютого 2023 року і дотепер це 12-та бригада спецпризначення Національної гвардії України.