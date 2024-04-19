Наприкінці 2014 року «Азов» став окремим загоном спецпризначення, а з лютого 2023 року – 12-та бригада спецпризначення «Азов» НГУ

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, полковник Денис Прокопенко («Редіс») закликав США зняти заборону на військову допомогу «Азову», запроваджену кілька років тому. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 19 квітня.

Він нагадав, що з 2017 року в низці законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься поправка, яка забороняє, надані цим Законом кошти, використовувати для озброєння, навчання або іншої допомоги «Азову».

У 2015 році конгресмен Джон Коньєрс-молодший, демократ від штату Мічиган, запропонував цю поправку, і Конгрес схвалив її, оскільки провідні медіа характеризували «Азов» як «відверто неонацистський і фашистський».

Ця поправка досі збереглася і в законі про оборонні асигнування.

«Саме ця поправка, яка з року в рік кочує з одного Appropriations bill в інший, є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя «Азов» не мав новітнього західного озброєння. Тоді ми стримували переважаючі сили противника в оточеному Маріуполі, використовуючи вкрай обмежені наявні ресурси, і показали надзвичайно високу ефективність. Скільки життів особового складу вдалося б зберегти, і якими були б результати оборони міста, якби, окрім високої мотивації, злагодженості та професіоналізму, «азовці» мали у своєму розпорядженні сучасну бронетехніку, артилерійські системи», — зазначив «Редіс».

За його словами, навіть після повномасштабного вторгнення Росії «Азов» досі не має можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань і не отримує необхідне озброєння, яке союзники передають Україні.

«Частково ця проблема вирішується завдяки волонтерам і свідомим українцям, які роблять усе можливе, щоб допомогти підрозділу: наприклад, волонтерський проект «Тиловики» зібрав 77 млн грн на 17 бронетранспортерів FV432 Bulldog для бригади Азов. Але війна вимагає більшого», – пояснив він.

Прокопенко також додав, що якби тези про «неонацистів» в «Азові» мали місце, тоді б міжнародні делегації не приймали б бійців.

«У тому й полягає абсурдність ситуації: «Азов» приймають на найвищому рівні в усьому західному світі, але досі не дають зброю», – підсумував Прокопенко.

Нагадаємо, що з 2014 року «Азов» перестав бути батальйоном і став окремим загоном спеціального призначення. З лютого 2023 року і дотепер це 12-та бригада спецпризначення Національної гвардії України.