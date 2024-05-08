Залізничний районний суд Львова задовольнив позов відстороненої через повномасштабне вторгнення працівниці «Львівської залізниці» Катерини Левко та зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити їй 435 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у травні 2024 року, Катерина Левко звернулась з позовом до «Укрзалізниці» та просила скасувати наказ про призупинення дії трудового договору зі старшою ревізоркою управління внутрішнього аудиту та контролю філії «Львівська залізниця». Саме на цій посаді працювала позивачка. Із травня 2022 року із Катериною Левко та іншими працівниками департаменту внутрішнього аудиту та контролю призупинили дію трудових договорів «до припинення або скасування воєнного стану в Україні», відсторонивши від роботи. У листопаді 2023 року жінку звільнили через скорочення штату працівників.

Катерина Левко вважає, що наказ залізниці є незаконним і порушує її право на працю. Позивачка зазначила, що «Укрзалізниця» не припиняла своєї роботи, «тобто є необхідність в організації та виконанні роботи також працівниками департаменту внутрішнього аудиту та контролю, тому у відповідача була та є необхідність та можливість надання роботи департаменту внутрішнього аудиту та контролю». Окрім цього жінка додала, що вона працює у Львові, де не ведуться активні бойові дії.

Представник «Укрзалізниці» просив відмовити у задоволенні позову та повідомив, що департамент внутрішнього аудиту та контролю надає аудиторські послуги згідно з затвердженими наглядовою радою планами. Однак, плани внутрішніх аудитів на 2022 рік наглядовою радою не затверджувались. Тобто, фактично функціонування департаменту внутрішнього аудиту та контролю було зупинено.

Суд звертає увагу на те, що не затвердження наглядовою радою товариства планів аудиту не може бути беззаперечним доказом неможливості відповідача забезпечити позивачку роботою або перевести її на іншу роботу чи залучити до роботи дистанційно.

Справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка дослідила матеріали та задовольнила позов Катерини Левко – «Укрзалізниця» має виплатити їй 435 тис. грн за час вимушеного прогулу (із травня 2022 до листопада 2023 року, коли жінку звільнили). Рішення ще можна оскаржити.