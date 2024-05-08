Миколаївський районний суд Львівщини зобов’язав Новороздільську міську лікарню виплатити 200 тис. грн моральної компенсації чоловіку померлої пацієнтки. Після падіння з другого поверху 66-річній жінці не надали належну допомогу в медзакладі.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, до суду із позовом до Новороздільської лікарні звернувся чоловік 66-річної жінки, яка померла у 2020 році. 14 серпня 2020 року жінка випала з балкону на другому поверсі, у неї погіршилось самопочуття і 17 серпня вона звернулась до травматолога Новороздільської лікарні. Після обстеження у неї була підозра, зокрема, на переломи ребер зі зміщенням, множинні переломи сідничної кістки зі зміщенням. Травматолог виписав їй препарати та призначив амбулаторне лікування. Із 17 до 26 серпня жінка лікувалась дома, «швидка» доставила її у лікарню у важкому стані і 29 серпня вона померла.

Щодо травматолога Олександра Яремчука порушували кримінальну справу через неналежне виконання професійних обов’язків, але її закрили через закінчення термінів давності. Чоловік померлої звернувся у суд, щоб стягнути з лікарні мільйон гривень компенсації. У позовній заяві вказано, що «запізніла госпіталізація призвела до незворотних змін, зокрема на фоні тупої травми тіла, яка ускладнилась внутрішніми кровотечами у плевральну та черевну порожнину та у м’які тканини в ділянках переломів з подальшим нагноєнням, що призвели до сепсису і поліорганної недостатності».

Згідно з експертним висновком, жінка впала з другого поверху і тому потребувала обов’язкової госпіталізації. «Дії лікаря не відповідають Уніфікованому клінічному протоколу екстреної медичної допомоги, яким передбачено термінову госпіталізацію пацієнта, оскільки виконання цього пункту зменшує кількість випадків виникнення незворотніх фатальних порушень на ранньому госпітальному етапі. Хвора перебувала вдома, без медичної допомоги, що негативно вплинуло на перебіг травматичного процесу, а саме – внаслідок приєднання інфекції розвинувся сепсис, який супроводжувався поліорганною недостатністю», – вказано у рішенні суду.

Справу розглянула суддя Мар’яна Друзюк, яка дослідила усі матеріали, докази та позиції сторін у цій справі. Суддя частково задовольнила позов чоловіка померлої та зобов’язала Новороздільську міську лікарню виплатити йому 200 тис. грн завданої моральної шкоди. Рішення ще можна оскаржити.