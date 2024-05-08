Гроші серед університетів ділили за п'ятьма критеріями

Національний університет «Львівська політехніка» і Львівський національний університет імені Івана Франка отримають від Міністерства освіти 1,548 млрд грн. Про це повідомив голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Львівська політехніка» отримає 980,1 млн грн, а Львівський університет – 568,4 млн грн.

Міносвіти розподілило між підпорядкованими йому закладами 18,8 млрд грн. Деякі заклади отримають більше фінансування, ніж в попередні роки, деякі – майже на половину менше. Гроші ділили за такими критеріями:

кількість студентів-бюджетників;

наукова діяльність – кількість коштів, зароблених від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отриманих у формі грантів на наукові розробки;

міжнародне визнання – місце в міжнародних рейтингах, участь у європейських проектах Еразмус+;

регіональний коефіцієнт – для підтримки закладів з найбільш вразливих регіонів;

працевлаштування – відсоток випускників, які працевлаштовані (за даними Пенсійного фонду).

Найбільше фінансування отримає Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 1,53 млрд грн.

Також серед лідерів за сумою фінансування такі заклади:

Національний університет біоресурсів і природокористування – 620 млн грн;

Національний авіаційний університет – 498,8 млн грн;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 496,6 млн грн;

Харківський національний університет імені Каразіна – 412 млн грн.

Голова освітнього парламентського комітету Сергій Бабак додав, що п’ять ВНЗ, серед яких і Луцький національний технічний університет, за свої показники отримають 140% від попереднього фінансування МОН. А от Одеська юридична академія, президентом якої є Сергій Ківалов, отримає лише 58,7%.