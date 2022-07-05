Чоловік, їдучи за кермом ВАЗ, не надав перевагу в русі мікроавтобусу, що рухався головною дорогою

Райсуд на Рівненщині призначив шість років тюрми 34-річному водію, який спричинив потрійну ДТП у Здолбунові. Водій ВАЗ-2110 під час виїзду на головну дорогу зіткнувся із Renault Trafic, який від удару відкинуло на Honda Civic, що проїжджав поруч. Обоє водіїв цих автомобілів загинули на місці ДТП, а сам винуватець зіткнення Микола Петравчук не постраждав. Окрім ув'язнення, він повинен заплатити родичам загиблих 350 тис. грн морального відшкодування.

Про вирок Здолбунівського райсуду стало відомо у вівторок, 5 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури. Аварія сталась 3 січня 2020 року у місті Здолбунів неподалік Рівного. 34-річний мешканець села Гільча Друга, перебуваючи за кермом ВАЗ-21103, при виїзді з другорядної дороги у місті Здолбунів не надав переваги у русі і допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic.

58-річний водій мікроавтобуса від удару втратив керованість та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Honda Civic. Внаслідок аварії обидва водії померли на місці події. Відомо, що другому загиблому було 32 роки.

Як йдеться у вироку, обвинувачений своєї провини не визнав. Він заявив, що під час виїзду на головну дорогу його автомобіль заглох. Він заново завів авто і почав виїжджати на головну, коли відчув удар. За його словами, мікроавтобус не зміг загальмувати, бо їхав з перевищенням швидкості.

Суддя Олег Кушнір дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Миколу Петравчука визнали винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох людей) та призначив йому шість років ув'язнення. Крім того, він повинен сплатити 350 тис. грн моральної компенсації родичам загиблих.

Вирок законної сили не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.