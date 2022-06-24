Священик УПЦ МП з Рівненщини Ярослав Климнюк заплатить 300 тис. грн морального відшкодування мотоциклісту, який з його вини постраждав у ДТП. Чоловікові відірвало частину ступні, крім того, він отримав декілька переломів ноги. Священик оплатить також 100 тис. грн, витрачених на протезування. Водночас суд звільнив його від умовного покарання за амністією 2016 року.

Аварія сталась ще в липні 2016 року, на трасі «Київ-Чоп», у селі Тараканів біля Дубно. Ярослав Климнюк, який був за кермом Renault Kangoo, зупинив свій автомобіль на узбіччі з правої сторони перед пішохідним переходом та зупинкою, чим порушив правила ПДР. Після висадки пасажира водій вирішив розвернутись і перетнув суцільну лінію, не переконавшись, що цей маневр безпечний. Відтак автомобіль зіткнувся з мотоциклом Suzuki Boulevard, який їхав у попутному напрямку.

Внаслідок аварії мотоциклісту частково відірвало праву ступню, також він отримав декілька переломів та рвані рани.

У суді обвинувачений лише частково визнав свою провину. Зокрема, він погодився, що розвертався на забороненій ділянці дороги. Водночас він заявив, що вважає винуватцем ДТП і мотоцикліста, оскільки той їхав з перевищенням швидкості. Також він підкреслив, що у лікарні він одразу дав на лікування 5 тис. грн матері потерпілого.

«Заявлений цивільний позов прокурора та потерпілого щодо відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди не визнає повністю, так як у вчиненні дорожньо- транспортної пригоди одноосібним винним себе не вважає. Просить застосувати до нього Амністію 2016 року та звільнити його від кримінального покарання», – з такими проханнями він звернувся до суду.

Суддя Руслан Ралець дійшов до висновку, що винуватість Ярослава Климнюка підтверджується. Втім, за законом про амністію 2016 року його звільнили від трьох років умовного покарання. Водночас він повинен заплатити 103 тис. грн на протезування мотоцикліста і ще 300 тис. грн морального відшкодування.

Вирок неостаточний, протягом 30 днів його можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними із відкритих джерел, священик Ярослав Климнюк очолює релігійну громаду УПЦ МП Свято-Димитріївської парафії в селі Великі Загірці, що неподалік Дубна.