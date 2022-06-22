Трактор разом із причепленою до нього підводою виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся

У селі Сарненського району на Рівненщині загинув 57-річний тракторист. Чоловік їхав грунтовою дорогою на тракторі з причепом, навантаженим дошками, і в якийсь момент з'їхав у кювет. Внаслідок перекидання трактора він загинув на місці.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 21:20 у вівторок, 21 червня, в селі Вири Сарненського району.

«Слідчий встановив, що 57-річний місцевий житель, керуючи на ґрунтовій дорозі трактором із причепленою підводою, завантаженою дошками, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся», – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП чоловік отримав травми несумісні із життям та загинув на місці події. Трактор з механічними пошкодженнями вилучили на спецмайданчик. Наразі невідомо, чи перебував чоловік у стані сп'яніння, це з'ясує судмедекспертиза.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).