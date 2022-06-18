За версією поліції, дитина раптово виїхала на нерегульований пішохідний перехід, де зіткнулась з вантажним автомобілем

У місті Здолбунів на Рівненщині 10-річний велосипедист потрапив під колеса вантажівки на пішохідному переході. Внаслідок зіткнення хлопець отримав важкі травми голови та впав у кому. Наразі він перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 20:00 у п'ятницю, 17 червня. На перехресті вулиць Ольги Кобилянської та Степана Бандери у Здолбунові 10-річний велосипедист раптово, не зупиняючись, виїхав на нерегульований пішохідний перехід та зіткнувся з вантажівкою Iveko.

«Внаслідок ДТП 10-річний мешканець Здолбунова тяжко травмувався: у нього медики діагностували шок, мозкову кому, закриту черепно-мозкову травму та забої. Дитину госпіталізували у нейрохірургію обласної лікарні, де він перебуває в комі», – йдеться у повідомленні.

54-річний мешканець Здолбунова, який був за кермом вантажівки, відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху. що спричинило тяжкі ушкодження).