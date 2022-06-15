Хлопчик, не впевнившись у безпечності маневру, виїхав з другорядної дороги на головну та в'їхав у бік автомобіля

У селі неподалік Рівного 9-річний хлопчик на самокаті потрапив під колеса мікроавтобуса. За попередньою інформацією, дитина в'їхала у бік автомобіля, виїжджаючи з другорядної дороги. У хлопчика переломи обох кісток ноги, його доправили у лікарню.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у вівторок, 14 червня. В селі Здовбиця Рівненського району 9-річний хлопчик, виїжджаючи на самокаті з другорядної дороги на головну, в'їхав у бік автомобіля Renault Master.

23-річний водій одразу викликав швидку та повідомив про інцидент поліцію. Відповідно до результату огляду на стан сп'яніння, він був тверезий.

Медики діагностували у дитини відкритий перелом обох кісток ноги. Хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).

«Поліцейські звертаються до батьків провести роз’яснювальну бесіду із дітьми щодо правил безпечної поведінки на дорозі», – йдеться у повідомленні.