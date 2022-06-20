16-річний мотоцикліст в'їхав у інший мотоцикл аналогічної марки, який стояв біля дороги

Вночі у селі на Рівненщині 16-річний мотоцикліст в'їхав у інший мотоцикл, який припаркували біля дороги. Внаслідок аварії постраждав сам водій, а також 18-річний юнак та 17-річна дівчина, які стояли біля припаркованого мотоцикла. Наразі невідомо, чи був винуватець ДТП п'яний, це з'ясує слідство. Всіх трьох потерпілих доправили до лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 03:40 у понеділок, 20 червня, в селі Михалин Березнівської громади. На вулиці Шкільній 16-річний водій мотоцикла Loncin допустив зіткнення із нерухомим мотоциклом аналогічної марки, біля якого стояли 18-річний мешканка Балашівка та 17-річна мешканка Михалина.

«️Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав травми у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забоїв носа та рвану рану ноги. Відомо, що він перебував без захисного мотошолому», – повідомляє поліція.

У 17-річної дівчини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої, а у хлопця — також перелом гомілки та рвану рану живота. Усіх потерпілих госпіталізували. У 16-річного мотоцикліста відібрали зразки крові на стан сп’яніння. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спецмайданчик.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).