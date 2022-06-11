Водій на швидкості виїхав на узбіччя, де зіткнувся з електроопорою та металевим парканом

Вночі на Рівненщині внаслідок зіткнення з металевим парканом та електроопорою загинув 25-річний мотоцикліст. Як встановила поліція, він їхав з перевищенням швидкості та в якийсь момент не впорався з керуванням. Внаслідок ДТП він загинув на місці. Поки невідомо, чи перебував він у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясовує поліція.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 03:00 у суботу, 11 червня, в селі Балашівка Березнівської громади. Водій мотоцикла Lifan не впорався з керуванням і на швидкості виїхав на узбіччя, де в'їхав у металевий паркан та електроопору.

Внаслідок травм мотоцикліст загинув на місці. Особу загиблого встановили, це 25-річний мешканець сусіднього села Михалин.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Відомо, що мотоцикл не був зареєстрований, а сам водій їхав без мотошолома. У рамках кримінального провадження мотоцикл вилучили.

«Вкотре звертаємося до водіїв: не нехтуйте правилами безпеки дорожнього руху! Водій та пасажири мототранспорту повинні мати відповідне екіпірування, а під час руху в них обов’язково мають бути застебнуті шоломи», – зазначають у поліції.