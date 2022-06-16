22-річний військовий загинув у ДТП з автокраном біля Дубна
З понівеченого авто чоловіка діставали рятувальники
Неподалік міста Дубно на Рівненщині внаслідок зіткнення автокрана та легкового автомобіля загинув 22-річний військовослужбовець. Де саме він служив, наразі не повідомляють. Також в ДТП травмувався 21-річний військовий, його госпіталізували. Хто спричинив аварію, з'ясовує слідство.
Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 07:30 у четвер, 16 червня, на трасі «Київ–Чоп» біля села Привільне Дубенського району. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 22-річний військовослужбовець.
«Іще одного 21-річного госпіталізували до лікарні. Із понівеченого легкового авто їх деблокували рятувальники», – додають у поліції.
Судячи з фотографій, у ДТП потрапив легковий автомобіль та автокран. Внаслідок удару частину легковика практично зім'яло.
Наразі рух на цій ділянці ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські. На місці працює слідчо-оперативна група, більше деталей повідомлять згодом.
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