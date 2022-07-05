Мотоцикл зіткнувся з кросовером Hyundai Santa Fe на дорозі у селі Орлівка

У селі на Рівненщині внаслідок зіткнення з автомобілем Hyundai загинув 18-річний мотоцикліст. Поліція з'ясувала, що 49-річний водій легковика перебував у стані сп'яніння: рівень алкоголю перевищував норму в 12 разів. Чоловіка затримали, йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 02:30 у понеділок, 4 липня, в селі Орлівка Березнівської громади. На дорозі зіткнулись автомобіль Hyundai Santa Fe та мотоцикл, за кермом якого був 18-річний мешканець села Малинськ. Внаслідок зіткнення юнак загинув.

«За результатами огляду водій кросовера, 49-річний місцевий житель, перебував у стані сп’яніння: 2,36 проміле. У рамках кримінального провадження його затримали», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже вручили підозру за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть), незабаром йому оберуть запобіжний захід. У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.