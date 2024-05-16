У затриманої виявили мобільний телефон із доказами співпраці з росіянами

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України затримали чергову агентку російської розвідки. За даними СБУ, жінка коригувала ракетно-дронові удари Росії по області. Про це у четвер, 16 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, зрадницею виявилась місцева жителька, яка є ідеологічною прихильницею Росії. Для окупантів жінка мала виявити розташування бойових підрозділів та логістичні склади Сил оборони.

«Для виконання ворожого завдання коригувальниця обходила місто та його околиці, де намагалась виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників», – йдеться у повідомленні.

Також зрадниця мала передати росіянам адреси, поблизу яких періодично перебувала військова техніка. Втім, СБУ викрила жінку на співпраці з окупантами та вжила заходів для убезпечення місць дислокації Сил оборони на території області.

Під час обшуку слідчі виявили у затриманої мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, слідчі СБУ викрили 18-річного студента, який допомагав росіянам готувати наступ на Харківщину. Хлопець збирав для окупантів інформацію про місця дислокації ЗСУ.