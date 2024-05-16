18-річному хлопцю загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала зрадника, який допомагав російським окупантам здійснити наступ на Харківську область та передавав їм місця дислокації ЗСУ. Злочинцем виявився 18-річний студент одного з харківських вишів, повідомили у прес-службах СБУ та Офісу Генпрокурора у четвер, 16 травня.

Правоохоронці викрили студента в результаті спецоперації у Харкові. 18-річний хлопець збирав інформацію про місця дислокації ЗСУ, які обороняють місто, та передавав її окупантам, які планували використати ці дані для планування наступу на Харківську область.

«Підозрюваний пішки обходив місто та намагався знайти місця базування українських військових. Він приховано фотографував локації, позначав координати у Google-maps та передавав співробітнику ФСБ РФ», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, на початку 2024 року на студента вийшов російський агент – співробітник ФСБ по Бєлгородській області. За виконану роботу 18-річному пообіцяли гроші.

«”До уваги” російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав “швидкий” заробіток. Подальша комунікація між ними відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері», – повідомили у прес-службі СБУ.

Харків’янина затримали під час того, як він фотографував один з військових об’єктів. У нього вилучили мобільний телефон з доказами роботи на ворога. Після затримання юнака правоохоронці провели додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ударів росіян.

Студенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Хлопця помістили під варту, йому загрожує довічне ув’язнення.