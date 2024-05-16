Українців закликають економити електроенергію

Після підвищення температури повітря можливо вдасться уникнути планових та аварійних відключень електроенергії. Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів в інтерв’ю для «РБК-Україна», опублікованому у четвер, 16 травня.

За словами Володимира Кудрицького, після підвищення температури повітря ймовірно вдасться не застосовувати відключення електроенергії. Однак, це стане можливим за умови відсутності російських обстрілів. Втім, Володимир Кудрицьй зауважив, що влітку мають відбутися планові ремонти на об’єктах генерації, а також, ймовірно, люди почнуть використовувати кондиціонери, що може знову спричинити дефіцит в енергосистемі.

«Всі варіанти, доступні “Укренерго”, вже задіяні. Залишається вкотре закликати всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, зменшити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитися від використання пральних машин та бойлерів у години максимального споживання», – зазначив Володимир Кудрицький.

Зазначимо, що у четвер, 16 травня, «Укренерго» повідомило, що 17 травня в Україні також діятимуть графіки погодинних відключень. Обмеження діятимуть з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 у всіх регіонах. Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, в «Укренерго» повідомили, що по всій Україні для побутових споживачів та промисловості запроваджують планові обмеження – графіки погодинних відключень електроенергії.