Апеляційна палата ВАКС зменшила вирок колишньому голові Козівського райсуду
Адвокатці Наталі Лісній покарання залишили без змін, але скасували частину конфіскації її майна
До теми
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила вирок колишньому голові Козівського райсуду Михайлу Кренцалю, якого засудили за вимагання і отримання хабара. Адвокатці Наталі Лісній, яка також фігурувала в справі, покарання залишили без змін, але скасували частину конфіскації її майна. Суддя Михайло Кренцаль разом з адвокаткою у 2016 році вимагав і отримав хабар 2 тис. доларів.
Рішення про зменшення вироку колишньому судді прийняли 16 травня. Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок від 2 вересня 2021 року, однак частково задовільнила апеляційну скаргу сторони захисту. Згідно з вироком від 2021 року Михайло Кренцаль та Наталя Лісна визнавалися винними в отриманні 2 тис. доларів хабара за винесення рішення на користь третьої особи. Колишньому судді присудили 6 років позбавлення волі до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна, крім житла.
Після апеляційного розгляду цей термін зменшили на 1 рік, тож Михайло Кренцаль замість 6 років ув’язнення, відбуватиме лише 5.
«Його спільниці суд залишив покарання без змін – 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки. Разом з тим, суд обмежив конфіскацію – половина належного їй майна, крім житла», – повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в четвер, 16 травня.
Ухвала Апеляційної палати ВАКСу можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.
Додамо, що в 2016 році НАБУ встановило, що суддя через адвоката вимагав хабар у 2 тис. доларів «за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника». Таким чином, гроші суддя мав отримати за рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого у виправну колонію.