Суддя Михайло Кренцаль разом з адвокаткою вимагав і отримав хабар 2 тис. доларів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила вирок колишньому голові Козівського райсуду Михайлу Кренцалю, якого засудили за вимагання і отримання хабара. Адвокатці Наталі Лісній, яка також фігурувала в справі, покарання залишили без змін, але скасували частину конфіскації її майна. Суддя Михайло Кренцаль разом з адвокаткою у 2016 році вимагав і отримав хабар 2 тис. доларів.

Рішення про зменшення вироку колишньому судді прийняли 16 травня. Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок від 2 вересня 2021 року, однак частково задовільнила апеляційну скаргу сторони захисту. Згідно з вироком від 2021 року Михайло Кренцаль та Наталя Лісна визнавалися винними в отриманні 2 тис. доларів хабара за винесення рішення на користь третьої особи. Колишньому судді присудили 6 років позбавлення волі до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна, крім житла.

Після апеляційного розгляду цей термін зменшили на 1 рік, тож Михайло Кренцаль замість 6 років ув’язнення, відбуватиме лише 5.

«Його спільниці суд залишив покарання без змін – 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки. Разом з тим, суд обмежив конфіскацію – половина належного їй майна, крім житла», – повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в четвер, 16 травня.

Ухвала Апеляційної палати ВАКСу можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Додамо, що в 2016 році НАБУ встановило, що суддя через адвоката вимагав хабар у 2 тис. доларів «за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника». Таким чином, гроші суддя мав отримати за рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого у виправну колонію.