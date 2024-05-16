Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо священика УПЦ МП однієї з церков Шепетівського району, який публічно заперечував збройну агресію РФ. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як 16 травня повідомили в Шепетівській окружній прокуратурі, із грудня 2021 року 40-річний настоятель поширював на особистій сторінці в забороненій соцмережі «Вконтакте» матеріали, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі. А через рік він почав публічно заперечувати російську агресію.

«Із лютого 2022 року згаданий місцевий житель умисно поширював матеріали, спрямовані на виправдування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України», – зазначають у прокуратурі.

За скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі) та ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування й заперечення збройної агресії РФ проти України), обвинуваченому загрожує до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий строк.