У Тернополі на два дні перекриють рух через ремонт одного з центральних мостів
Водіїв попереджають про тимчасові ускладнення в дорожньому русі
У Тернополі на два дні перекриють рух транспорту через ремонт моста через залізничні колії на вулиці Замонастирській. Водіїв попереджають про тимчасові ускладнення в дорожньому русі і просять заздалегідь спланувати свою поїздку.
Упродовж двох днів, 17 та 18 травня на «горбатому» мості проводитимуть поточний ремонт дороги. Зокрема ремонтуватимуть частину на вул. Замонастирській зі сторони вул. Татарської, повідомили в Тернопільській міській раді в четвер, 16 травня.
На перекритій ділянці буде виконано ряд робіт:
- фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини;
- підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю;
- влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини.
Також на цій ділянці встановлять дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Об’їхати ремонт моста можне буде через вулиці Пирогова, Дівоча, Монастириського.