Проїзд на цій ділянці завжди інтенсивний

У Тернополі на два дні перекриють рух транспорту через ремонт моста через залізничні колії на вулиці Замонастирській. Водіїв попереджають про тимчасові ускладнення в дорожньому русі і просять заздалегідь спланувати свою поїздку.

Упродовж двох днів, 17 та 18 травня на «горбатому» мості проводитимуть поточний ремонт дороги. Зокрема ремонтуватимуть частину на вул. Замонастирській зі сторони вул. Татарської, повідомили в Тернопільській міській раді в четвер, 16 травня.

На перекритій ділянці буде виконано ряд робіт:

фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини;

підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю;

влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини.

Також на цій ділянці встановлять дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Об’їхати ремонт моста можне буде через вулиці Пирогова, Дівоча, Монастириського.