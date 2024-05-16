Традиційно у травні у Львові відбудеться один із найстаріших та наймасштабніших українських фестивалів класичної музики, 43-й міжнародний фестиваль «Віртуози».

Його незмінним організатором є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика, повідомила прес-служба філармонії. У 2024 році фестиваль буде тривати 17 днів: з 16 травня до 2 червня.

17 подій «Віртуозів» символічно об’єднають минуле і теперішнє й вкотре нагадають про віру українців у наш мистецький ренесанс.

Відкриється фестивалю 17 травня, незважаючи на різні твори, програмо «Цвіт папороті». Євген Станкович ще у 1978 році написав фолк-оперу «Так цвіте папороть». Цій прем’єрі не судилось відбутися, радянська цензура вирішила заборонити твір. Цього разуу філармонії прозвучить симфонічна сюїта за мотивами опери (до слова, вона з успіхом йде у Львівській опері).

Звучатимуть композиції сучасних українських композиторів: «Святий Боже» Родіна написаний як церковний спів, аде у Києві під час повітряної тривоги.

Ще одна світова прем'єра, твір Євгена Оркіна «Високий замок», також відбудеться на фестивалі. Він написаний на замовлення оркестру INSO-Львів. Прозвучить твір Мортена Єссена, данського композитора, який приїде зі своїм проектом-присвятою Україні під назвою «Київ» разом зі скрипалькою Наталією Гордєєвою. Програма 30 травня у Львові називається «Перша повітряна тривога».

А 26 травня диригентка Вікторія Жадько з «Віртуозами Львова» презентує твір української композиторки Алли Сіренко «Меса для України».

28 травня з Дніпра у Львів приїздить відомий диригент Айдар Торибаєв, для якого приїзд на «Віртуози» буде пов’язаний із ностальгією, адже впродовж 2007–2013 років він був головним диригентом та художнім керівником академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії.

Ми побачимо гостей фестивалю – 1 червня приїздить співачка Серін де Лабо, яка вивчає український репертуар.

На концерті-закритті 2 червня звучатиме ще одна прем’єра – фортепіанний концерт Віктора Косенка.

Також 2 червня оркестр філармонії представить світову прем'єру Третьої симфонії Богдани Фроляк.

Повну програму можна побачити за посиланням.