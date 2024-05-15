Під час танцю створили ланцюжок, довжиною понад 2,3 км

Мешканці села Чортовець Коломийського району встановили рекорд України під час виконання ритуально-обрядового чоловічого танцю «Сербен». Про це 14 травня повідомили у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.

Учасниками танцю стали 225 чоловіків, які, взявшись за руки, створили ланцюжок, довжиною понад 2,3 км. Танець, що тривав півтори години, внесли до «Книги рекордів України».

Зазначимо, що «Сербен» є давнім ритуальним танцем, в якому на Великдень беруть участь виключно чоловіки. Ритмічні рухи складаються із трьох кроків вперед, кроку назад, змаху руками доверху, а згодом донизу. За словами етнографа Ярослава Левкуна, великодній танок прикарпатців схожий на сербський військовий чоловічий танець, а його мелодія відома з періоду, коли на теперішніх землях Прикарпаття жили білі хорвати.

Нагадаємо, у 2011 році мешканці Коломиї встановили ще один рекорд України. Тоді 414 людей одночасно затанцювали коломийку.