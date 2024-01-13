Для встановлення рекорду в селі Мшанець зібралися 105 вертепів із різних міст та сіл

У селі Мшанець на Львівщині 1259 людей одночасно виконали колядку «Там во Бахмуті» й встановили рекорд України – це наймасовіше виконання колядки з вертепами в Україні та за кордоном.

Як розповів ZAXID.NET адміністратор церкви різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Рівне отець Олег Вовк, у суботу, 13 січня, у селі Мшанець на Львівщині розпочався наймасштабніший в Україні з’їзд вертепів та коляд в межах акції «Різдвяні пташки». У Мшанці зібралися 105 вертепів із різних міст та сіл, аби втсановити рекорд із одночасного виконання колядки «Там во Бахмуті». Загалом у встановленні рекорду взяли участь 1239 колядників. Його присвятили бійцям 80-ї десантно-штурмової бригади.

Відео Марʼяни П’єцух / hromadske

«У селі Мшанець на Львівщині встановлено рекорд масового виконання вертепами колядки “Там, во Бахмуті”, присвяченої 80-й ДШБр. Представники “Книги рекордів України” зафіксували 1259 учасників, які одночасно виконали колядку. А загалом колядували 105 вертепів», – розповів Олег Вовк.

Відповідні дипломи отримали ініціатори рекорду отець Роман Гром та військовий капелан Іван Гальо.

Диплом про встановлення рекорду України

«У час різдвяних свят молодь сіл Летня і Рівне заколядували і перерахували на закупівлю дронів для ЗСУ 231 тис.70 грн. в рамках проекту «Різдвяні пташки». Тішить, що наша молодь не байдужа, шанує звичаї і допомагає нашим мужнім воїнам ЗСУ наближати перемогу», – додав Олег Вовк.

Загалом під час коляди на закупівлю дронів для 80-ї десантно-штурмової бригади зібрали 4,7 млн грн.

Нагадаємо, що у 2022 році в Україні встановили рекорд із масового виконання колядки. У селі Підгір'я Івано-Франківської області 4471 учасник одночасно заспівав колядку «Нова радість стала».