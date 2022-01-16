Сопілкарі зібралися у центрі Стрілок, де виконали колядку «Нова радість стала»

У селі Стрілки на Львівщині 406 сопілкарів одночасно виконали колядку «Нова радість стала» й встановили рекорд України. Зокрема, це наймасовіше виконання пісні на сопілці.

У неділю, 16 січня, сопілкарі зібралися центрі Стрілок, вишикувавшись у формі різдвяної зірки, та одночасно виконали колядку. Як інформують у Стрілківській територіальній громаді, це наймасовіша гра пісні на цьому музичному інструменті, тож сопілкарі встановили рекорд України.

Масове виконання колядки на сопілках у Стрілках присвятили місцевому вчителю музики Миколі Пукію. У 2015 році він зініціював масове виконання гімну України, що також занесли до «Книги рекордів України». Тоді 237 школярів одночасно виконали гімн, приурочивши захід до 200-річчя від дня народження його автора Михайла Вербицького.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 січня в Україні встановили новий рекорд із масового виконання колядки. У селі Підгір'я Івано-Франківської області 4471 учасник одночасно заспівав колядку «Нова радість стала».