Учасники ярмарку співали найвідомішу українську колядку

У неділю, 9 січня, на Івано-Франківщині встановили новий український рекорд. Під час різдвяного ярмарку у с. Підгір'я Богородчанського району 4471 учасник одночасно заспівав колядку «Нова радість стала».

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України у категорії «Масові заходи, мистецтво».

«Для популяризації українських традицій, під час святкування Різдва Христового відбувся Різдвяний ярмарок, у рамках якого встановили рекорд України: найбільша кількість людей, які одночасно заспівали українську народну колядку», — повідомила представниця Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

Попередній рекорд з масовим виконанням колядки «Нова радість стала» встановили у 2017 році в Дрогобичі. Тоді одночасно колядували 828 людей.