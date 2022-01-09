В Україні встановили новий рекорд із масового виконання колядки
На Прикарпатті «Нова радість стала» заспівали майже 4,5 тисячі виконавців
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У неділю, 9 січня, на Івано-Франківщині встановили новий український рекорд. Під час різдвяного ярмарку у с. Підгір'я Богородчанського району 4471 учасник одночасно заспівав колядку «Нова радість стала».
Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України у категорії «Масові заходи, мистецтво».
«Для популяризації українських традицій, під час святкування Різдва Христового відбувся Різдвяний ярмарок, у рамках якого встановили рекорд України: найбільша кількість людей, які одночасно заспівали українську народну колядку», — повідомила представниця Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.
Попередній рекорд з масовим виконанням колядки «Нова радість стала» встановили у 2017 році в Дрогобичі. Тоді одночасно колядували 828 людей.
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