Колядники з авторськими, виготовленими власноруч зірками пройшлися центром Львова

8 січня у Львові відбулася святкова хода звіздарів. Її традиційно організовують під час фестивалю «Спалах різдвяної звізди». Учасники ходи демонструють власноруч виготовлені унікальні зірки.

Святкова колона звіздарів пройшла від храму Пресвятої Євхаристії до шопки на пл. Ринок. Після коляди біля міської ратуші звіздарі пройшли центром міста до головної ялинки.

фото Романа Балука

Біля Ратуші колядників зустрів та пригостив пампушками міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні до Львова прибули найкращі звізди не лише з України, а з цілого світу. Тому ми вітаємо весь добрий світ, всіх добрих людей у Львові. Бажаємо вам радості, щоб ви несли цю добру звістку про народження Ісуса Христа, щоб весь світ торжествував і радів цій події. Христос ся рождає! Славімо Його!», – цитує мера Львова Андрія Садового прес-служба ЛМР.

Зіркову колекцію фестивалю цього року поповнили шість нових звізд, які оздобили за зразками народного майстра Володимира Шагала. Розписи видатного майстра подарувала організаторам його родина саме для оформлення різдвяних звізд. У Музеї народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького організували майстер-клас звіздарства, під час якого використали ескізи майстра Володимира Шагала.

З усією програмою святкування Різдва у Львові можна ознайомитися тут.