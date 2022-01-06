Різдвяного дідуха встановили на площі Яворського

Напередодні святвечора, 6 січня, у центрі Львова традиційно встановили різдвяного дідуха. У святковому дійстві брали мер Львова Андрій Садовий разом з дітьми, депутатами, військовими та медиками. Музичний супровід забезпечили гурт KURBASY та муніципальний хор «Гомін». Із площі Ринок святкова колона рушила на площу Яворського, де й було встановлено головного дідуха міста.

«Українці мають традицію встановлювати дідуха, адже, як кажуть, дідух до хати – вся біда з хати. Тому сьогодні я хочу побажати всім нам багато любові і радості, які є в серцях кожного з нас, але треба їх просто побачити і відкрити. Цю любов потрібно роздавати оточуючим. Ще хочу попросити сьогодні за столом кожного окремою молитвою подякувати нашим воїнам, які зараз захищають Україну. Бажаю всім веселих свят, любові і щоб все в нас було добре. Христос Рождається», – сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.

Фото Романа Балука

«Сьогодні ми є біля цього величезного обжинкового снопа, який ми називаємо дідухом. Здавна у такий різдвяний час в оселю його заносив найстарший голова родини, переважно дід. З тих часів дідух є запорукою родинного передання традицій. Він також є символом достатку і надії на те, що Господь буде до нас прихильним. Тому сьогодні, урочисто встановлюючи головного дідуха Львова, помолімося до Бога і попросімо, щоб він допомагав нам», – наголосив о. Михайло Білецький, настоятель храму Стрітення Господнього УГКЦ.

Цьогоріч на відкриття головного Дідуха Львова завітав мер Коломиї Богдан Станіславський.

«Дорогі львів’яни, прийміть найщиріші вітання з Коломиї. Бажаємо вам миру і любові. Хочемо від нашого міста додати до вашого дідуха наш коломийський дідух та кутю, аби все у вас було добре», – зазначив Богдан Станіславський.

Опісля для всіх присутніх виступали гурт KURBASY, Львівський муніципальний хор «Гомін» та вихованці дитячого колективу «Намисто».

Як і торік, цьогорічного дідуха виготовили майстри, котрі працюють у львівському Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.

«Якщо говорити про той дідух, який ми несемо до своєї оселі і біля якого сідаємо сьогодні вечеряти, то він є символом неперервності роду, символом достатку, добробуту й багатства. Але не того багатства, яке ми можемо покласти до кишені. А такого, що можемо осягнути душею. Тож приходьте до нашого музею. І ми навчимо вас і дідуха робити, і колядувати», – говорить майстер традиційного соломоплетіння Микола Огородник.