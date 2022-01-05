Різдвяний обід з друзями бідними відбудеться 7 січня у трьох локаціях

Спільнота святого Егідія, яка 7 січня проведе традиційний Різдвяний обід для бідних, запрошує львів'ян долучитись до свята у якості волонтерів. Цьогоріч обід розрахований на приблизно 400 людей і відбудеться одразу у трьох локаціях.

За словами координаторки заходу Лариси Шидловської, різдвяними стравами частуватимуть у церкві Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Личаківській, 175а, у церкві Архистратига Михаїла на вул. Винниченка, 22 та у сквері біля Порохової вежі. Потрібно, щоб у кожній локації було принаймні 30 волонтерів, які роздаватимуть страви та подарунки, які вже запаковані.

«Не зашкодить також, щоб люди приносили солодке. Можна також шинку і ковбасу, бо ми частину замовили, частину нам подарують, але бракує ще 10-15 кг. Волонтери, які хочуть долучитись до роздачі, можуть приходити 7 січня на 10:00 до церкви Покрови», – розповіла Лариса Шидловська у коментарі ZAXID.NET.

Також Спільноті святого Егідія потрібно хоча б 20 волонтерів, які допоможуть спакувати подарунки для 300 мешканців геріатричного пансіонату, відвідини якого заплановані на 9 січня.

«Там є 300 людей, потрібно для них спакувати подарунки і страви. Також було б добре, якби хтось із бусом зголосився довезти все до пансіонату. Кілька повністю вакцинованих людей можуть поїхати з нами, щоб вивантажити і роздати все на місці», – говорить координаторка.

Охочі допомогти Спільноті святого Егідія провести Різдвяний обід для бідних та спакувати подарунки для мешканців геріатричного пансіонату можуть зголошуватись до Лариси Шидловської за номером 0672845077 та до Іванни Синицької за номером 0679532155.

Спільнота святого Егідія працює у Львові вже 20 років. Щотижня її волонтери роздають їжу бідним, а також влаштовують для них заходи і відвідують мешканців геріатричного пансіонату.