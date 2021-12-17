Атмосфера зимових свят у Львові: ярмарок, концерти, майстер-класи, ковзани та інші цікаві розваги. Щоб весело провести 2021 та не менш радісно зустріти 2022 рік у Львові, ми уклали програму святкових заходів на будь-який смак.

Куди піти у Львові напередодні Нового року, найкращі локації міста для святкування у новорічну ніч, а також куди піти в місті на Різдво – у нашій добірці подій.

До Нового року

17 грудня на площі біля Оперного театру у Львові відкриють головну ялинку міста, поруч запрацював різдвяний ярмарок, а для охочих покататись на ковзанах – на площі Ринок уже працює ковзанка, також можна відвідати й ще одну локацію на спорткомплексі «Медик».

19 грудня – свято Миколая і у цей день можна придумати безліч способів як провести час з друзями, сім’єю чи дітьми – тими, хто вірить у цього чудотворця.

Протягом вихідних, 18 та 19 грудня, можна завітати на !FEST Weekend на вул. Старознесенську. Тут буде фудкорт з їжею, показ улюблених святкових фільмів на великому екрані, виступи стендаперів, лекції, фотозони та розваги для наймолодших. Деталі.

Протягом 16 – 19 грудня (з 14:00 до 20:00) можна завітати у резиденцію Святого Миколая у центрі Довженка. Із 18 до 19 грудня, а також із 21 до 26 грудня у Пороховій Вежі також працюватиме резиденція Святого Миколая. Деталі та квитки.

18 та 19 грудня у львівській філармонії буде мюзикл-казка «Пригоди Святого Миколая». Його представлятиме капела «Дударик» разом з рок-оркестром. Деталі та квитки.

Ввечері 19 грудня можна піти на «Святковий рейв», який стартує о 22:00 на FESTrepublic. Деталі та квитки.

22 грудня можна відвідати онлайн майстер-клас з приготування святкових страв та десертів. Кутя, пампушки, плетенка, кекс з цукатами та ромом… Деталі заходу.

23, 24 та 30 грудня у театрі «І люди, і ляльки» відбудеться монохромний вертеп «Різдво. Тризна» за поезіями Сергія Жадана. Деталі на сайті театру.

24 грудня відбудеться відкриття різдвяної шопки на площі Ринок. Захід відбудеться за участі муніципального хору «Гомін».

24 грудня у львівській філармонії буде вечір різдвяного джазу, якщо ви хочете відчути цю атмосферу, то шукайте деталі тут.

24 грудня о 19:00 у внутрішньому дворику Ратуші відбудеться показ вуличної вистави «Казковий світ дитинства» від театру «Воскресіння».

25 грудня у філармонії відбудеться концерт «Christmas по-львівськи». Деталі та квитки.

25 та 26 грудня у органному залі відбудеться різдвяний органний концерт. Деталі та квитки.

25 грудня ви можете відвідати майстер-клас зі створення карти бажань на новий 2022 рік у психологічній студії INTRO. Деталі та вартість.

25 грудня о 21:00 на площі Яворницького відбудеться коляда від кавер-гурту «Каверзні».

25 грудня у Стрийському парку відбудеться карнавальний забіг у костюмах. Деталі.

25 грудня у Оперному театрі відбудеться концерт Lords of the Sound. Grand Сhristmas. Деталі та квитки.

25 грудня у центрі Шептицького відбудеться майстер-клас з виготовлення традиційних різдвяних прикрас з соломи. Деталі та вартість.

25 грудня у театрі ім. Марії Заньковецької виступатиме Оксана Муха з різдвяним концертом. Деталі та квитки.

26 та 28 грудня у театрі для дітей та юнацтва відбудеться вистава «Дорога до Різдва». Деталі та квитки.

27 грудня о 19:00 на площі Ринок відбудеться аудіовізуальне дійство до століття Михайла Дзиндри.

27 грудня у львівській філармонії відбудеться вечір різдвяних хітів Френка Сінатри. Деталі та квитки.

28 грудня о 19:00 у центрі Довженка відбудеться концерт «Різдвяний гомін» від муніципального хору «Гомін».

29 грудня у будинку органної та камерної музики відбудеться концерт «Ніч Перед Різдвом» з оркестром Polyphonia. Деталі та квитки.

31 грудня о 19:00 у Львові відбудеться велопробіг дорогами міста. Старт біля пам’ятника Івану Франку, фініш біля Оперного театру. Деталі.

31 грудня у будинку органної та камерної музики відбудеться новорічний концерт солістів органного залу. Деталі та квитки.

Новий рік

Новий рік з «Правдою». Ціни стартують від 1500 грн з особи, сюди входить їжа, безлімітне пиво, подарунок від закладу та святкова програма. Деталі.

Новий рік у «Королівській пивоварні». У святкуванні візьме участь лише 30 людей, наразі вартість квитків становить 2,5 тис. грн, ближче до події ціни зростатимуть. Фуршет, діджей, розважальна програма – деталі тут.

Новий рік у барі Opera Underground. Вхідний квиток вартує 400 грн, на вечірці вас розважатимуть діджеї та пригощатимуть коктейлями. Деталі.

Зустріти Новий рік можна на секретній вечірці від Night Ambassadors. Квитки становлять 600 – 800 грн, деталі.

А може ви полюбляєте азійську кухню? Тоді вам у ресторан азійської кухні Yoki. Варість святкування у цьому ресторані стартує від 3,4 тис. грн У святковій програмі жива музика від Cover band та треки від резидента DJ Lonner, подарунки від ресторану Yoki та партнерів, фотозвіт. Ведучий вечора – Коля Капішон. Деталі.

Провести старий рік та зустріти новий 2022 ви можете й у Citadel Inn Hotel & Resort. Вартість входу з одного дорослого становить 4,9 тис. грн. Їжа, розваги, фотозона та фотограф – усе до ваших послуг. Деталі.

Любите танці? А може бачату? Тоді є варіант піти на новорічну вечірку від Bachata Dance School Lviv. Вартість квитків від 500 грн. Деталі.

У ресторані «Грушевський cinema jazz» відбудеться «Новорічний маскарад». Новорічне меню, розваги, подарунки. Вартість квитків становить 3,5 тис. грн, деталі.

Голівудська вечірка у ресторані LOFT7. Ведучий вечора Юрій Рихлик, а також запальний Cover band Marsellus та DJ Machitas. Зацікавило? Деталі тут.

Святкувати Новий рік можна й у декораціях тропічної ночі з Park. Art of Rest. Деталі заходу тут, а вартість варто уточнювати в адміністрації.

До Різдва і по Різдві

1 січня у Стрийському парку влаштують after party Нового року та запрошують усіх охочих долучитись до забігу цього суботнього ранку. Якщо хочете привчати себе до нових звичок з першого дня року, то деталі заходу тут.

3 січня у Оперному театрі відбудеться «Christmas Stories. Різдвяний концерт». Світлове шоу, відомі композиції та звісно колядки лунатимуть зі сцени театру. Деталі та квитки.

3 січня у театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться концерт Олександра Божика у супроводі рок-бенду. Деталі та квитки.

6 січня о 12:00 на площі Яворницького відбудеться встановлення різдвяного Дідуха.

7 – 8 січня у «Шевченківському гаю» триватиме фестиваль «На Різдво до гаю».

7 січня у театрі ім. Марії Заньковецької буде різдвяний концерт Ігоря Богдана. Деталі та квитки.

7 – 19 січня на площі Музейній буде фестиваль «Велика коляда» від церкви Пресвятої Євхаристії.

8 січня відбудеться фестиваль «Спалах різдвяної зірки», у рамках якого щороку відбувається хода звіздарів. Локації: площа Музейна, площа Ринок, площа перед Оперним театром.

10 січня у театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться концерт «Піккардійської терції». Деталі та квитки.

15 січня у Оперному театрі відбудуться два різдвяні концерти Павла Табакова. Деталі та квитки.