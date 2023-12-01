150 хендмейд вишитих кульок почепили на міську ялинку Жовкви

У п’ятницю, 1 грудня, у Жовкві на Львівщині встановили рекорд України з найбільшої кількості іграшок на ялинку, виготовлених з вишивки. Їх створила дружина військовослужбовця і підприємиця Галина Ковальська. Про це повідомляє Жовківська міська рада.

Жовківчанка Галина Ковальська власноруч виготовила 150 ялинкових прикрас, які оздобила ручною старовинною та сучасною вишивкою і декоративними квітами. Свої хенд-мейд вироби вона подарувала місту, ними прикрасили ялинку на центральній площі.

Жінка виготовляла ялинкові прикраси впродовж року. Свій рекорд присвячує українським військовим і їхнім дітям. Чоловік рекордсменки служить у 63-ій бригаді.

«Мене надихала думка про те, що попри війну наші діточки не повинні бути без ялинки. Наприкінці року кожна людина складає власний звіт перед собою. Кожна сім’я прикрашає вдома ялинку. Тому наша красуня має бути прикрашена теж, як в кожній сім’ї. Любімо українське і ставаймо добрішими», – закликала Галина Ковальська.

фото зі сторінки Галини Ковальської

Рекорд засвідчила генеральна директорка Книги рекордів України Ганна Крисюк і видала відповідний диплом. Також вона зазначила, що це рекорд не тільки України, але й світу.

«Про цей рекорд точно 50 країн будуть знати. Це можливість звернути увагу на свій регіон, свою країну і залучити ще більше допомоги тим, кому вона зараз потрібна. Цей рекорд присвячується захисникам, і в коді вишивки закладено дуже багато любові і віри в перемогу, позитивних, патріотичних мотивів, які символізують нас як сильну націю», – прокоментувала Ганна Крисюк.

Окрім встановлення рекорду, Галина Ковальська провела майстер-клас з виготовлення іграшок, які продадуть на аукціоні, а гроші перекажуть на закупівлю дронів для ЗСУ.

До слова, у Жовкві впродовж вже багатьох років на новорічно-різдвяні свята прикрашають живу ялинку, яка росте на центральній площі.