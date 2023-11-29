Її висота – 14 метрів

Цьогоріч у Львові традиційно встановлюватимуть різдвяну ялинку. Засвітити її планують у вівторок, 5 грудня. Про це у середу, 29 листопада, повідомили під час брифінгу у Львівській міській раді.

Ялинку Львову подарував мешканець Білогорщі. Її висота – 14 метрів. Ялинку прикрасять минулорічним оздобленням. Ялинку планують зрізати вже у п’ятницю, 1 грудня, а засвітять її 5 грудня, у переддень святого Миколая.

«Після довгих нарад і обговорень, бо в країні війна і не варто робити гучних заходів, вирішили, що ялинка цього року буде. Для оздоблення не використовують жодних нових іграшок. Це буде оздоблення та освітлення закуплене ще в 2018-му році. Родзинкою стане минулорічний протитанковий їжак, який є символом незламності і стійкості українського народу в цій війні», – розповіла керівниця міського управління культури Софія Ліщинська.

22 грудня у Львові встановлять різдвяну шопку. Традиційно її облаштують біля Львівської міської ради. Це буде та ж шопка, яка прикрашає Львів вже останні 9 років. Через війну змінювати у ній нічого не будуть. Винесення дідуха у Львові заплановане на 24 грудня. Цей процес буде супроводжуватися колядою. Дідух встановлять традиційно на площі Ангелів, біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

У Львівській міськраді наголосили, що святкування Різдва у Львові має відбуватися безпечно і з толерантністю до людей, які в скорботі. Слоган цьогорічного святкування – «Твоє Різдво у Львові». А символами є світло і традиція.

«Світло може символізуватись через свічки, ліхтарики та лампадки в пам’ять про тих, хто зараз не з нами, про надію та незламності. Минулого року ми були у блекауті, але кожен запалював свічки. А традиції будемо показувати через коляду. До обговорень активно долучився бізнес. Усі ми навколо ідеї економії фінансових, фізичних, світлових і звукових ресурсів. Зекономлені кошти, маємо ідею, передати на військо», – розповіла керівниця міського управління туризму Христина Лебедь.

Зараз спільно із Шевченківським гаєм місто формує колядник, в якому буде зібрано 11 колядок, серед них і маловідомі з різних регіонів України. Ці збірки будуть безкоштовно поширювати між львів’янами, гостями, буде також і електронна версія. Також у Львові створять імпровізовані ватри, будуть спеціальні локації і розклад, люди зможуть приходити до цих ватр і колядувати. Усі зекономлені та зібрані гроші місто планує передати ЗСУ. Традиційного ярмарку на проспекті свободи у Львові не буде.