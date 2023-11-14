Різдвяні ялинки у Львові продаватимуть у 23-х визначених місцях
Виконком затвердив офіційний перелік місць для торгівлі хвойними
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Виконком міськради Львова у вівторок, 14 листопада, затвердив офіційний перелік місць, де мешканці зможуть придбати різдвяні ялинки. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Продаж стартує 4 грудня і триватиме до 1 січня 2024 року. Придбати дерева можна буде в кожному районі.
У Галицькому районі ялинки продаватимуть за адресами:
- вул. Волоська (біля ринку «Стрийський»);
- вул. Стара, 3 (біля ТЦ «Арсен»);
- пл. Соборна, 12 (біля ринку «Галицький»).
У Залізничному районі ялинки продаватимуть за адресами:
- вул. Патона, 4/1;
- вул. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»);
- вул. Широка – вул. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»);
- смт. Рудне, вул. Миру (залізнична станція «Зимна Вода»).
У Личаківському районі придбати ялинку можна буде за адресами:
- вул. Солодова, 4 (біля ринку «Винниківський»);
- вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»);
- вул. Личаківська, 160 – вул. Яловець;
- Винники, вул. Галицька, 35.
У Сихівському районі ялинки продаватимуть за такими адресами:
- вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»);
- просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»).
У Франківському районі купити різдвяне дерево можна буде за адресами:
- вул. Володимира Великого, 59-В;
- вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»);
- вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД).
У Шевченківському районі ялинки продаватимуть за адресами:
- вул. Величковського, 8;
- вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»);
- вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»);
- вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»);
- вул. Т. Шевченка, 360-364 (біля ринку ФГ «Ярослава»);
- просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД);
- смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 1.