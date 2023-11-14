Продаж ялинок стартує 4 грудня

Виконком міськради Львова у вівторок, 14 листопада, затвердив офіційний перелік місць, де мешканці зможуть придбати різдвяні ялинки. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Продаж стартує 4 грудня і триватиме до 1 січня 2024 року. Придбати дерева можна буде в кожному районі.

У Галицькому районі ялинки продаватимуть за адресами:

вул. Волоська (біля ринку «Стрийський»);

вул. Стара, 3 (біля ТЦ «Арсен»);

пл. Соборна, 12 (біля ринку «Галицький»).

У Залізничному районі ялинки продаватимуть за адресами:

вул. Патона, 4/1;

вул. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»);

вул. Широка – вул. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»);

смт. Рудне, вул. Миру (залізнична станція «Зимна Вода»).

У Личаківському районі придбати ялинку можна буде за адресами:

вул. Солодова, 4 (біля ринку «Винниківський»);

вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»);

вул. Личаківська, 160 – вул. Яловець;

Винники, вул. Галицька, 35.

У Сихівському районі ялинки продаватимуть за такими адресами:

вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»);

просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»).

У Франківському районі купити різдвяне дерево можна буде за адресами:

вул. Володимира Великого, 59-В;

вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»);

вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД).

У Шевченківському районі ялинки продаватимуть за адресами: