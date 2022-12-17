Не забувайте регулярно поливати рослину під корінь

Щороку перед людьми постає вибір, яку новорічну ялинку поставити. Жива – не завжди легальна, натомість штучна під час виготовлення створює значний вуглецевий слід і після завершення свого терміну експлуатації засмічує довкілля. Тому досить популярним варіантом в останні роки стає ялинка в горщику, яку після завершення свят, як запевняє нас реклама, можна висадити, і вона собі далі ростиме. Та чи все так просто? Пояснюють садівники «Флорист-Х».

Особливості хвойних культур

Листопадні культури восени скидають листя і взимку перебувають у стані спокою. Наприклад, на живцях винограду навіть у будинку при +20°С у грудні бруньки живі, але не прокидаються. Приблизно після Нового року стан спокою у листопадних рослин минає, і бруньки на живцях почнуть прокидатися та розвиватися. Натомість у хвойних рослин немає періоду глибокого фізіологічного спокою. У холодну пору року вони не сплять, а ніби дрімають.

Взимку в садових центрах контейнерні хвойники – ялинки, ялівці, туї, ялиці та кипариси – стоять на відкритому повітрі при досить низькій температурі і тому не вегетують, але як тільки їх внести і теплу квартиру, рослини отримають сигнал, що настала весна, і всі процеси, загальмовані низькою температурою, поновляться.

Ялинка стоятиме в приміщенні кілька тижнів, її бруньки прокинуться, і після висаджування у відкритий ґрунт вони замерзнуть. У кращому випадку холод вразить лише кінчики гілок, але може загинути і вся рослина. Крім того, у приміщенні вологість повітря через працюючі опалювальні прилади дуже низька, і хвоя ялинки починає швидко сохнути і жовтіти. Обприскування навряд чи допоможуть, а якщо ялинка прикрашена електричною гірляндою, бризкати на неї водою просто не можна.

Як доглядати ялинку в горщику:

1. Дайте рослині акліматизуватися після покупки, тобто не прикрашайте її відразу ж.

2. Виберіть для дерева одне місце в будинку і не рухайте його. Не ставте ялинку біля опалювальних приладів або інших джерел тепла. Головна загроза для хвойних – пересушене повітря. Оптимальна температура в приміщенні – +20°С. Хвойним більше подобаються північна і північно-східна сторони.

3. Подбайте про регулярне провітрювання приміщення.

4. Обприскуйте гілочки приблизно два рази на день, щоб вони не жовтіли і не пересихали. Крім того, можна скористатися зволожувачем повітря.

5. Не забувайте регулярно поливати рослину під корінь водою з температурою +20-25°С. Для поливу найкраще підходить тала вода, але якщо такої немає то згодиться і звичайна, злегка підігріта, чиста вода. Подбайте про рівномірне зволоження ґрунту в горщику.

Як правильно висадити ялинку, щоб вона не загинула

У випадку з хвойними деревами завжди уникайте різких перепадів температури. Якщо ви придбали ялинку в контейнері, можете потримати її прикрашеною 2-3 тижні в теплому приміщенні. Після цього її потрібно принести до прохолодної кімнати, де +5-6°С (наприклад, на балкон, у веранду, літню кухню, гараж): саме такі умови є ідеальними для зимівлі невеликих контейнерних хвойників. Навіть якщо ялинка встигне прокинутись, при такій температурі вона знову засне, але бруньки не загинуть. Якщо ви помітили, що дерево пустило молоді гілочки, винесіть його в прохолодне приміщення якомога швидше.

Перш ніж відправити рослину в холодне приміщення для зимівлі, потрібно утеплити її коріння. Для цього її потрібно помістити у відро з тирсою разом з горщиком. З усіх боків між відром і горщиком повинно бути 5-10 см тирси. Уже навесні вже ялинку можна буде висадити на ділянці.

Та якщо ви будете так робити щороку, у вас у дворі невдовзі виросте цілий ліс. Тим більше, на деяких хвойних рослинах зимують спори іржі, які влітку вражають плодові дерева, зокрема грушу. Тому садівники радять висадити ялинку на ділянці біля вікна і щороку її прикрашати відразу на вулиці спеціальними гірляндами.

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