Цього року в трендах різдвяного декорування ялинки та дому – мінімалізм та натуральність

Грудень – особливий місяць, адже саме цього року все більше українців вирішили почати святкувати Різдво зі всім світом – 25 грудня. А це означає, що закликати святковий дух варто починати зараз. Зі зрозумілих причин, цього року в Україні не буде пишних святкувань Різдва та Нового року, але Церква радить не забувати та шанувати традиції. Тим більше різдвяний період – чудова нагода провести час з рідними вдома. А для того, щоб вдома було більш затишно, можна подбати про святковий декор.

Цього року багато хто не планує витрачати гроші на декорації, і це звучить логічно. Однак щоб створити затишну атмосферу вдома, можна створити прикраси своїми руками. Якщо при цьому використовувати природні матеріали, то хюге-атмосфера вдома гарантована. ComfyLiving розповідає, як прикрасити свій дім, щоб затишно зустріти Різдво.

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Якщо цього року ви не плануєте витрачати гроші на купівлю святкового декору, то не хвилюйтесь: є багато варіантів природного декору на Різдво. Більшість з них бюджетні і не потребують особливих зусиль.

Вінок з гілочок своїми руками

Щоб почати цей список натуральних різдвяних прикрас, почнемо з декору дверей. Для цього простого, але дорогого на вигляд проекту вам знадобиться пучок гілочок різної довжини, одна-дві соснові шишки, трохи зелені та блиску чи казкових вогників.

Тоді все, що вам потрібно буде зробити, це ретельно розташувати елементи разом (є багато навчальних посібників в Інтернеті), щоб створити ефектну частину для вашого входу.

Індивідуальні різдвяні листівки

Якщо ви шукаєте різдвяні прикраси своїми руками, щоб помайструвати вдома, ось фантастична альтернатива стандартним святковим етикеткам і святковим вітальним листівкам, купленим у магазині.

Для початку вам знадобиться пара порожніх тегів і карток. Ви можете купити їх або вирізати вдома з якісного картону. Далі намалюйте або роздрукуйте свій улюблений малюнок і проробіть отвір угорі для стрічки. Ці бірки ідеально підходять для подарунків або запрошень на святкову вечерю. Те саме стосується листівок — прикрасьте зовнішню частину стрічками, листочками та вічнозеленими гілочками. Гліттер теж вітається!

Зелений святковий вінок

Ще одна чудова ідея для зовнішнього декору — створити вінок із різдвяної зелені, наприклад ялини, падуба або секвої. Ця ідея ідеальна для тих, хто шукає різдвяні прикраси з натуральної зелені з обмеженим бюджетом.

Просто виберіть свою улюблену вічнозелену рослину, зберіть кілька гілочок і додайте милі деталі. Пропонуємо прикріпити падуб, сушене листя або шишки. Якщо ви вже робили подібні прикраси на Хелловін, ви вже знаєте основні кроки.

Міні ялинка

Хочете натуральне дерево для свого різдвяного декору, але не знаєте, як зробити його яскравим? Для цього проекту вам знадобиться мініатюрне дерево, кілька святкових вогників і одна-дві гірлянди.

Ця швидка ідея чудова, якщо у вас є вільне місце на камінній полиці над каміном або ви хочете додати трохи святкової піци до простого столу. Звичайно, якщо вам подобається, ви також можете додати свічку — просто переконайтеся, що вона електрична, щоб уникнути пожежі.

Композиція з вічнозелених свічників

Ті, хто шукає натуральних новорічних прикрас, можуть почати з колекції святкових свічників і підсвічників. Далі вам захочеться придбати пучок зимової зелені, наприклад сосни або кедра.

Останнім кроком є розсадження зелені навколо свічників, щоб створити святковий образ.

Оригінальне прикрашання стелі

Новорічні прикраси з природних матеріалів можна вписати в будь-яку кімнату вашого будинку. Зробіть будь-яку кімнату яскравою у цей святковий сезон за допомогою прикрас із органічних матеріалів, які ви повісите на стелю.

Для цього проекту вам знадобиться вінок своїми руками (перегляньте першу ідею, щоб зробити вінок із гілочок), соснових шишок, падуба, паличок кориці та зневоднених часточок цитрусових. Тепер повісьте деталі на нитку — це може бути пряжа або щось, що у вас є, наприклад волосінь — і знайдіть гарне місце, щоб повісити все це. Якщо у вас немає зручних для цього балок, ви можете просто скотчем приклеїти прикраси до стелі.

Екологічно чистий листяний вінок

Ви також можете зробити декор до Різдва з натурального листя. Якщо ви прихильник мінімалізму або любите монохромний вигляд, ви можете не додавати кольорові елементи до вінка, а просто дозволити зелені сяяти.

Натомість, щоб зробити простий вічнозелений вінок, візьміть невелику купу різних листочків, які ви складете разом. Щоб виглядати як сніговий поцілунок, ви також можете злегка побризкати готовий вінок білим або сріблястим кольором.

Додайте падуб або калину замість іграшок

Однією з найпростіших ідей для прикраси натурального дерева є використання падуба для додаткового відтінку тепла. Оскільки рослина має яскраві червоні ягоди, вони можуть замінити штучні ялинкові прикраси.

Ви також можете використати цю ідею, щоб прикрасити свою камінну полицю. Просто візьміть пучок вічнозеленого листя та гілок і стратегічно розмістіть падуб серед зелені.

Сільські ялинкові прикраси

Цього року не купуйте штучних прикрас. Натомість зверніть увагу на натуральні ялинкові прикраси з органічних матеріалів. Наприклад, ви можете створити милі прикраси з глини у формі оленів, ялинок, подарунків, зірок або навіть Санта-Клауса.

Крім того, ви можете зробити шматочки прикраси, використовуючи борошно, сіль і рівно стільки води, щоб зробити кульку з тіста. Потім розкачайте його, виріжте форми та випікайте свої прикраси.

Вічнозелений вінок з аксесуарами

Як уже згадувалося, оздоблення ґанку на Різдво природними елементами – це простий спосіб додати вишуканого вигляду зовнішньому вигляду вашого дому.

Почніть зі створення основи вінка з соснових гілок і листя. Що робить цей дизайн унікальним і особливо привабливим, це те, що палички кориці розташовані на передньому дисплеї. Ми також пропонуємо додати крихітні прикраси чи підвіски, які, можливо, валяються, і святкові дерев’яні витинанки. Однак не перестарайтеся, інакше ви не побачите вінок із безладу.

Букет свіжих квітів

Немає нічого такого простого та візуально ефектного, як додавання квіткової композиції до вашого обіднього столу. Щоб скласти приголомшливий букет, вибирайте квіти, які нагадують вам різдвяний дух.

Наприклад, пуансеттії або червоні троянди будуть красиво виглядати в елегантній білій вазі. Щоб додати об’єму букету, ви можете додати листя для повного вигляду.

Різдвяна ялинка у стилі мінімалізму

Якщо ви шукаєте природні прикраси для своєї різдвяної ялинки, але не хочете переборщувати, подумайте про цю пропозицію. Будьте простими, вибираючи лише найнеобхідніше. По-перше, придбайте справжнє дерево замість пластикового. Потім виберіть лише два елементи, щоб додати до нього. Наприклад, казкові вогники і нанизані перли.

Крім того, якщо у вас є вільний простір біля ялинки і ви хочете додати трохи прикрас, пропустіть гірлянди. Замість цього поставте чудовий плетений кошик у стилі бохо біля ялинки та складіть у нього всі подарунки.

Зимові скляні прикраси

Шишки ідеально підходять для зимового декору, оскільки їх можна поєднувати практично з чим завгодно. Наприклад, ви можете поєднати їх із прозорими скляними прикрасами, щоб створити простий, але елегантний образ.

Маючи це на увазі, ви можете знайти прості скляні лампочки з орнаментом у доларових магазинах. Щоб налаштувати свої природні різдвяні прикраси, помістіть маленькі гілки, штучний сніг або навіть блискітки в отвір лампи.

Кераміка та дерево

Якщо ви хочете використовувати керамічні прикраси, ви можете легко зробити це, придбавши красиве горнятко для ваших улюблених святкових напоїв. З іншого боку, якщо вам більше до вподоби дерев’яні прикраси, візьміть дерев’яний ящик і наповніть його різдвяними предметами, такими як вічнозелені гілки, ягоди або зневоднені шматочки цитрусових.

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