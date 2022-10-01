У холодний період року стиль хюгге додасть вашому дому затишку та зробить його теплішим

Що таке стиль хюгге – вам розповість будь-який датчанин. Для жителів Данії це важливо, бо у цій країні велику частину року йдуть дощі, падає сніг і немає сонця. Сьогодні ідеї і філософію хюгге втілюють у всьому світі. Хюгге покликаний створювати особливий затишок, комфорт, гарний настрій, тепло і внутрішній спокій.

Концепція хюгге продумана до дрібниць і відшліфована за безліч років використанням його в дизайні житла. Точно перекласти назву неможливо, найближчий термін «затишок для щастя». І це співзвучно способу життя датчан. Їх робочий день закінчується досить рано, а вільний час мешканці скандинавських країн вважають за краще проводити вдома. Hygge – це приємне проведення часу в винятковому домашньому затишку з обіймами при свічках. Серед інтер'єру можна відшукати ідеї, споріднені мінімалізму, кантрі і навіть лофт.

Ключові ознаки стилю хюгге:

обробка натуральними матеріалами, в тому числі – дерев'яна підлога та меблі;

використання світлих, спокійних тонів;

хороше освітлення;

м'які і в'язані бонуси – подушки, килими, валики, пледи;

присутність серед меблів полички для взуття;

прикраса простору порцеляною і керамікою;

використання простого текстилю;

загальна вінтажність атмосфери.

Оформлення інтер'єру в стилі хюгге

Головним кольором для стилю хюгге в інтер'єрі є білий. Його популярність пояснюється просто: білий найкраще відбиває сонячне світло і наповнює ним кімнату. Також використовуються бежевий, блакитний, зелений, коричневий і сірий. Спокій основних відтінків в хюгге розбавляється соковитими акцентами з яскравих фарб: синьої, зеленої, червоної, жовтої. Ці колірні нюанси актуальні і для наповнення інтер'єру, і для оздоблення стін та інших поверхонь.

Добре виглядають стіни, оформлені панелями зі світлого дерева. Дерев'яна підлога – важлива для хюгге. Її ще можна замінити ламінатом або іншими матеріалами, що імітують дерево. У Данії з її суворим кліматом підлогу обов'язково роблять з підігрівом. Хюгге як спосіб життя передбачає посиденьки на підлозі за книгою або іншою справою.

Якісна і економна система опалення – важливий елемент стилю. Без тепла створювати і підтримувати затишок не вийде.

Атмосфера хюгге вдома

Природність матеріалів дуже важлива для цього напрямку. Віддавайте перевагу натуральним тканинам для постільної білизни, покривал, чохлів і скатертин. В оформленні та декоруванні простору фаворит, як вже зрозуміло, – дерево. Також можна використовувати шкіру, кераміку та інші матеріали, які приємні на дотик і на вигляд. Їх застосовують обов'язково з збереженням фактури і природного кольору.

Ще одна особливість стилю – всі предмети в будинку повинні вам подобатися: від великої техніки до поличок в шафі.

Згідно з філософією хюгге важливі покупки для житла бажано приурочити до певних подій. Споглядання куплених речей дозволить вам занурюватися в приємні спогади. Наприклад, новий плед подаруйте рідній людині на день народження, а постільну білизну купіть до сімейної річниці.

Важливість світла і ароматів

Світло – то, що робить будинок хюгге затишним житлом. Вибір ламп і їх розміщення в кімнаті – особлива майстерність. Ось декілька лайфхаків:

Свічки. Характерна риса освітлення для таких будинків – використання свічок. Можна використовувати як справжні, так і електричні. Головне, щоб вони випромінювали тепле, приглушене світло. Найшвидший спосіб створити відповідну атмосферу стилю хюгге в інтер'єрі – запалити одразу декілька свічок.

Лампи. При виборі ламп для основного освітлення купуйте ті, які генерують менше кельвінів. Чим нижче показник температури світла, тим атмосферніше буде у вашій оселі.

Тепле світло. Надмірна яскравість і холодні відтінки світла протипоказані для хюгге. Їх можна залишити тільки для деяких місць: письмового стола, обробної поверхні на кухні і т.п.

Гірлянди. Ними можна прикрашати дім не лише у період свят, нейтральні гірлянди допоможуть створити атмосферу затишку у будь-якій оселі. Також можна використовувати лампи Едісона, в яких можна регулювати напруження спіралі.

І не забудьте про аромати. Ефірні масла в вітальні, ненав'язливий запах кави, кориці та інших спецій на кухні, приємний мильний аромат у ванній, свіжість кондиціонера від випраної білизни – все це наповнить атмосферу необхідним настроєм.

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