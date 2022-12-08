Ручні розписи на кульках відтворюють символи останніх 9 місяців, які переживає Україна

Львів’яни Софія і Захар Саджениця напередодні різдвяно-новорічних свят запустили виробництво ялинкових прикрас, прикрашених «злободенною» тематикою. На святкових кульках зображені пес Патрон, українська «Мрія», «Привид Києва» та котики ЗСУ. Цей проект молоде подружжя втілило попри те, що чоловік пішов воювати і координує роботу дистанційно. Частину грошей зі своїх прибутків молоді підприємці скерують на закупівлю необхідного обладнання для військових, серед яких служить і чоловік Софії.

Захар Саджениця повідомив про сімейний стартап на своїй сторінці у Facebook 8 грудня, наголошуючи, що більшість обов’язків зараз лягли на плечі дружини.

«Софія запустила виробництво ялинкових прикрас. Для того, аби закарбувати у пам’яті поколінь переможні епізоди нашої війни. Для того, аби бути маленьким гвинтиком великого механізму – економіки України. Для того, аби зібрати кошти на ремонт нашої бойової машини Hyundai Terracan. Вона робила, робить та впевнений буде робити все для нашої спільної Перемоги. Тож зараз запрошую вас підтримати мою дружину у її маленькій справі, за яку вона ще й дуже переживає», – написав Захар Саджениця.

Захар та Софія Саджениця презентували патріотичні ялинкові прикраси

Софія Саджениця розповіла ZAXID.NET, що разом з чоловіком ще торік почали обдумувати плани створювати новорічний декор. Втім, після початку війни Захар пішов воювати. Чоловік мав бойовий досвід ще з 2014 року. Тоді він отримав поранення, але 24 лютого повернувся на фронт. Тож молода дружина вирішила не відкладати надовго їхні спільні плани, а щодо дизайну прикрас завжди радилась із Захаром дистанційно.

«Бажаючи, щоб у всіх співгромадян залишились згадки про ключові моменти майбутньої перемоги, вирішила зробити ялинкові прикраси з позитивною подачею усіх зображень. Як тільки чоловік виходив на зв’язок, відразу показувала йому усі свої ідеї, він вносив свої корективи. Таким чином вирішили розпочати разом сімейний бізнес, будучи на такій великій відстані один від одного», – розповідає ZAXID.NET Софія.

фото Софії Саджениці

Іграшки «Christmas Art of Ukraine» виготовляють на фабриці ялинкових прикрас в Івано-Франківську, а коробки – у Хмельницькому. В набір входить 6 скляних куль, розмальованих вручну та запакованих у дерев’яну коробку. Всього виготовлено 500 наборів ялинкових прикрас, які підприємці сподіваються продати за святковий сезон. 10% від прибутку скеровують на потреби ЗСУ. Кульки можна замовити в Instagram, а також безпосередньо у Софії у фейсбуці.