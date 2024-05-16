Працівників Glovo та Favbet Tech не бронюватимуть від мобілізації

Компанії Glovo та Favbet Tech, які раніше отримали право бронювання від мобілізації, втратили таку можливість. Про це у четвер, 16 травня, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона розповіла, що ухвалила рішення скасувати бронювання через суспільний резонанс.

«Скасовую наказ про бронювання й розбиратимемось у ситуації й аналізуватимемо рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76 [бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час], аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу», – повідомила Юлія Свириденко.

Міністерка пояснила, що Glovo та Favbet Tech звернулися до Міністерства цифрової трансформації, яке визнало їх критично важливими через відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри надало Генштабу ЗСУ списки працівників для перевірки. За словами Юлії Свириденко, на основі рішення Генштабу Мінекономіки ухвалило рішення про бронювання працівників.

«Розуміємо, що бронювання спеціалістів – законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці», – написала Юлія Свириденко.

Зазначимо, що раніше Glovo та Favbet Tech отримали право на бронювання працівників до 8 жовтня 2024 року.