Мінекономіки скасувало бронювання від мобілізації для працівників Glovo та Favbet
Рішення ухвалили після суспільного резонансу
Компанії Glovo та Favbet Tech, які раніше отримали право бронювання від мобілізації, втратили таку можливість. Про це у четвер, 16 травня, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона розповіла, що ухвалила рішення скасувати бронювання через суспільний резонанс.
«Скасовую наказ про бронювання й розбиратимемось у ситуації й аналізуватимемо рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76 [бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час], аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу», – повідомила Юлія Свириденко.
Міністерка пояснила, що Glovo та Favbet Tech звернулися до Міністерства цифрової трансформації, яке визнало їх критично важливими через відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри надало Генштабу ЗСУ списки працівників для перевірки. За словами Юлії Свириденко, на основі рішення Генштабу Мінекономіки ухвалило рішення про бронювання працівників.
«Розуміємо, що бронювання спеціалістів – законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці», – написала Юлія Свириденко.
Зазначимо, що раніше Glovo та Favbet Tech отримали право на бронювання працівників до 8 жовтня 2024 року.