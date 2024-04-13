Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, який має чітко регулювати цей процес, зокрема й бронювання від мобілізації.Частина військовозобов’язаних може отримати бронювання, якщо вони працюють у держструктурах, критично важливих підприємствах чи у бізнесі.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ наводить перелік дефіцитних для Збройних сил військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Йдеться як про військовозобов’язаних, так і резервістів. ZAXID.NET публікує повний список цих спеціальностей.

ВОС, які не підпадають під бронювання

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 (спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі), 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 (спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування);

047, 048, 054, 055, 058 (спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів), 065, 070, 071, 072 (спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами);

106, 107, 108, 110 (стрілецькі та розвідувальні спеціальності), 113, 117, 118 (танкові спеціальності), 121, 122, 123, 124, 125, 126 (спеціальності бойових машин і бронетранспортерів);

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 (спеціальності артилерії), 178, 183, 184 (інженерні спеціальності);

210, 216 (спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб), 220, 221, 223, 225 (спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів);

233, 234 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння), 245, 248, 250, 251 (спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв’язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів);

260, 261, 262, 265, 267 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання), 307 (загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти), 320, 323, 326 (спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння), 340 (спеціальності гідроакустичної техніки);

379, 381, 382, 383 (підводно-технічні спеціальності), 403 (спеціальності проводового зв’язку), 420 (спеціальності радіо- та супутникового зв’язку);

460 (спеціальності радіорелейного та тропосферного зв’язку);

474 (спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах);

500, 501, 502, 503, 507 (спеціальності радіолокаційних станцій виявлення, наведення та цілевказання);

525, 527, 528, 530, 531 (спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів);

538, 543, 544 (спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю), 549, 550, 554 (спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними);

569 (спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення).

Більше деталей про нові умови бронювання від мобілізації читайте у матеріалі ZAXID.NET.