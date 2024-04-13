Які військово-облікові спеціальності не підпадають під бронювання: перелік
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Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, який має чітко регулювати цей процес, зокрема й бронювання від мобілізації.Частина військовозобов’язаних може отримати бронювання, якщо вони працюють у держструктурах, критично важливих підприємствах чи у бізнесі.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ наводить перелік дефіцитних для Збройних сил військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Йдеться як про військовозобов’язаних, так і резервістів. ZAXID.NET публікує повний список цих спеціальностей.
ВОС, які не підпадають під бронювання
- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 (спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі), 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 (спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування);
- 047, 048, 054, 055, 058 (спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів), 065, 070, 071, 072 (спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами);
- 106, 107, 108, 110 (стрілецькі та розвідувальні спеціальності), 113, 117, 118 (танкові спеціальності), 121, 122, 123, 124, 125, 126 (спеціальності бойових машин і бронетранспортерів);
- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 (спеціальності артилерії), 178, 183, 184 (інженерні спеціальності);
- 210, 216 (спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб), 220, 221, 223, 225 (спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів);
- 233, 234 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння), 245, 248, 250, 251 (спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв’язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів);
- 260, 261, 262, 265, 267 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання), 307 (загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти), 320, 323, 326 (спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння), 340 (спеціальності гідроакустичної техніки);
- 379, 381, 382, 383 (підводно-технічні спеціальності), 403 (спеціальності проводового зв’язку), 420 (спеціальності радіо- та супутникового зв’язку);
- 460 (спеціальності радіорелейного та тропосферного зв’язку);
- 474 (спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах);
- 500, 501, 502, 503, 507 (спеціальності радіолокаційних станцій виявлення, наведення та цілевказання);
- 525, 527, 528, 530, 531 (спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів);
- 538, 543, 544 (спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю), 549, 550, 554 (спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними);
- 569 (спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення).
Більше деталей про нові умови бронювання від мобілізації читайте у матеріалі ZAXID.NET.