Українські військові зупинили активне просування російської армії на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 16 травня, в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Олега Синєгубова, на деяких напрямках ЗСУ повернули собі більше вигідне положення, втім поки що стабілізувати лінію фронту не вдалося. Окупанти намагаються зайняти позиції на Липецькому напрямку та все ще намагаються захопити Вовчанськ.

«Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області», – розповів Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов наголосив, що українські військові завдають росіянам великих втрат у техніці та живій силі.

«Ворог змушений підтягувати резерви, щоб не вщух їх наступальний потенціал у нашому напрямку. Однак наше головне завдання зараз – стабілізувати лінію фронту», – зауважив Олег Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА розповів, що росіяни продовжують обстрілювати Харків та прикордонні села. Крім того, росіяни продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку, але ЗСУ відбили всі атаки та не допустили втрат територій.

Зазначимо, що у четвер, 16 травня, внаслідок російського обстрілу села Бугаївка, що на Харківщині, отримав поранення начальник Вовчанської міської адміністрації. Він перебуває у стані середньої тяжкості. Також внаслідок атаки отримали поранення ще п’ятеро людей. Серед постраждалих – двоє медиків, двоє водіїв та один місцевий житель. За словами Олега Синєгубова травмований 28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступальні дії на Харківському напрямку. 12 травня Генштаб повідомив про тактичний успіх російських військових у боях за Вовчанськ. 15 травня у Генштабі повідомили, що ЗСУ здійснили тактичний відхід в районі Вовчанська, щоб зберегти життя своїх бійців. Вранці 16 травня стало відомом, що українські військові завадили росіянам закріпитися углиб міської забудови Вовчанська.