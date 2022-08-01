Внаслідок зіткнення водійка автомобіля отримала травми середньої важкості

Неподалік Кременця на Тернопільщині 36-річна водійка Citroen зіткнулась з тепловозом. Як розповів ZAXID.NET речник поліції області Сергій Крета, за попередньою інформацією, жінка намагалась «проскочити» перед тепловозом, але не встигла. Внаслідок ДТП вона отримала ушкодження середньої важкості.

Аварія сталась в неділю, 31 липня, на залізничному переїзді неподалік села Андруга Кременецького району, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини. За кермом автомобіля Citroen Berlingo перебувала 36-річна мешканка села Смига Рівненської області.

За попередньою інформацією, вона намагалась проїхати перед тепловозом, але не встигла, відтак сталась аварія. Водійку врятувало те, що у тепловоза не було вагонів, тож удар був не настільки сильним. Внаслідок удару жінка отримала тілесні ушкодження середньої важкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту). Санкція статті передбачає максимально до трьох років обмеження волі.