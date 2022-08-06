За попереднми даними, водій ВАЗ із узбіччя раптово виїхав на дорог

У селі Довге неподалік Іршави внаслідок ДТП загинув 40-річний водій ВАЗ та його 7-річний пасажир. Ще двоє дітей та 18-ріний юнак від удару отримали травми, наразі вони перебувають у лікарні. Ким доводяться діти цьому водію, наразі невідомо. За попередніми даними, 40-річний водій ВАЗ із узбіччя раптово виїхав на дорогу та зіткнувся із КІА Sportage. Поліція відкрила кримінальну справу, остаточні причини аварії встановлять після проведення експертиз.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася ввечері п'ятниці, 5 серпня. Повідомлення про аварію у селі Довге поліцейські отримали о 21:10. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля ВАЗ — 40-річний місцевий мешканець, раптово виїхав з узбіччя на проїжджу частину дороги, де відбулось зіткнення з іншим автомобілем — КІА Sportage. Від удару водій ВАЗ та його 7-річний пасажир загинули на місці.

«В авто перебувало ще троє пасажирів: хлопці 15 та 18 років, які є мешканцями села Довге та Собатино. Із численними травмами їх госпіталізували до Іршавської міської лікарні. Водій КІА Sportage, мешканець села Довге, не отримав серйозних тілесних ушкоджень. За кермом, відповідно до результату медосвідчення, він перебував тверезим», — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих). У справі призначать кілька експертних досліджень. Розслідування триває.