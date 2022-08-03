За кермом мікроавтобуса перебував 20-річний п'яний мешканець Буковини

Внаслідок ДТП, що сталася у селі П’ядиківці Чернівецького району, загинув 35-річний чоловік, який був за кермом Fiat Panda. За попередніми даними, аварію спричинив 20-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від удару водій Fiat загинув на місці, його 36-річний пасажир із травмами перебуває у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася ввечері вівторка, 2 серпня. Попередньо поліцейські з'ясували, що близько 19:00 годині 20-річний п’яний мешканець селища Неполоківці, керуючи мікроавтобусом Renault Trafic допустив зіткнення з автомобілем Fiat Panda.

«Під час ДТП 35-річний водій Fiat отримав тілесні ушкодження несумісними із життям та загинув на місці аварії. Його 36-річного пасажира з травмами голови медики доправили до лікарні для надання відповідної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Триває розслідування.