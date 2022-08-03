30-річний водій загинув на місці ДТП, тіло з авто діставали рятувальники

Внаслідок зіткнення з деревом у селі Іза на Закарпатті загинув 30-річний водій ВАЗ-2107, його 13-річний пасажир отримав серйозні травми, наразі потерпілий хлопець перебуває у реанімації. Його стан – важкий.

Як у середу, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, аварія сталася на автодорозі Долина – Хуст у селі Іза у вівторок, 2 серпня. За попередніми даними, водій ВАЗ-2107 з’їхав з дороги і врізався в дерево. Від удару 30-річний водій загинув на місці ДТП, пасажир – 13-річний хлопець – госпіталізований.

«ВАЗ-2107 з’їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. Загинув водій машини – 30-річний мешканець с. Березово, а його пасажир 2009 р.н. був травмований. Рятувальники вилучили з понівеченої автівки травмованого пасажира, а також тіло водія», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Постраждалого 13-річного пасажира доставили до лікарні в Хусті, як уточнюють у ДСНС, наразі хлопець перебуває у реанімації у важкому стані. Причини ДТП з’ясовуватимуть правоохоронці.