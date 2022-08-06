12 паломників загинули в аварії польського автобуса в Хорватії
Усі загиблі виявилися громадянами Польщі
У Хорватії вранці в суботу, 6 серпня, потрапив у ДТП автобус із Польщі, внаслідок чого 12 людей загинули і багато пасажирів отримали травми. Загалом в автобусі перебували 44 людини з різних регіонів Польщі, вони здійснювали паломництво до Меджуґор'я, пише RMF24.
Аварія сталася близько 5:40 ранку на трасі A4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський і Подворець – на півдорозі від кордону Хорватії до її столиці Загреба. За словами свідків, автобус на польських номерах з’їхав з дороги у кювет. На місце прибули кілька команд рятувальників і поліція, пише RTL.
Автобус з польськими паломниками з'їхав з дороги на повороті та врізався в бетонну трубу. Відомо, що в ньому перебували 44 людини – з них шість монахинь, троє священиків та 2 водії.
Близько 9 ранку за місцевим часом Міністерство внутрішніх справ повідомило про 11 загиблих. Згодом стало відомо про смерть у лікарні ще одної людини, таким чином кількість загиблих зросла до 12. Щонайменше шестеро поранених перебувають у важкому стані.
Ймовірно, ДТП сталася через те, що водій заснув за кермом. Представник власника автобуса заявив, що транспортний засіб був повністю справним.
В МЗС Польщі повідомили, що усі загиблі – поляки.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вже висловив співчуття польському народові у зв’язку з трагедією.
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